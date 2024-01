Theravet : se lance à la conquête du marché allemand

Theravet annonce aujourd'hui le lancement commercial de ses produits Biocera-Vet en Allemagne. La biotech spécialiste du traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie souligne que ce pays constitue le plus important marché des animaux de compagnie en Europe, avec une population totale de 27 millions d'animaux de compagnie (dont 10,3 millions de chiens et 16,7 millions de chats), soit une proportion de 47% de ménages propriétaires. La demande de produits et de services de santé animale devrait afficher une croissance annuelle moyenne de 4,5% sur les 6 prochaines années.



Bioera Vet est une ligne de substituts osseux biologiques et à base de phosphate de calcium, indiqués dans les chirurgies osseuses nécessitant une greffe osseuse ainsi que dans la prise en charge palliative de l'ostéosarcome canin.