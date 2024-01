Theravet : succès de son dernier webinaire éducatif

Theravet, société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, a organisé le 18 décembre 2023, en collaboration avec Veterinary Instrumentation, le distributeur exclusif de Biocera-Vet au Royaume-Uni et en Irlande, son dernier webinaire éducatif pour l'année 2023. Le webinaire est intitulé " Tumeur osseuse primaire : que faire ?



Au cours de ce webinaire, les options de prises en charge non-chirurgicales et chirurgicales actuelles ont été décrites, incluant la cimentoplastie avec Biocera-Vet , présentée comme une alternative nouvelle et prometteuse pour la préservation des membres.



Pour cette dernière édition de l'année 2023, 520 chirurgiens vétérinaires s'étaient inscrits et 203 y ont participé en direct.



Le contenu du webinaire a été apprécié par les participants avec une note moyenne élevée (8,4 sur 10) qui l'ont jugé très utile avec des retours très positifs : "Excellente vue d'ensemble de l'état actuel des traitements de l'ostéosarcome" ; "Excellent webinaire, très stimulant" ; "Très intéressant et concis" ; "Excellents orateurs et bon choix de sujet".