Theravet : veut accélérer sur le marché américain

Le 20 février 2024 à 10:02 Partager

Theravet annonce le recrutement de Brakke Consulting afin de l’épauler dans l’élaboration de sa stratégie de croissance sur le marché américain. Cette société de biotechnologie spécialiste des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie souligne que Brakke l'un des principaux cabinets de conseil spécialisés dans le secteur vétérinaire, pourra l’aider à croître rapidement à partir de sa base existante, à étendre sa présence et à être reconnue comme un acteur majeur. Theravet est présent depuis un an sur le plus grand marché de la santé animale.



Dans un premier temps, les opportunités de marché aux États-Unis pour la gamme de produits vétérinaires de TheraVet seront réévaluées avec un panel de chirurgiens vétérinaires spécialisés dans la gestion des ostéosarcomes et l'orthopédie issus de cabinets indépendants et en entreprise. Deuxièmement, un nouveau plan stratégique et marketing sera élaboré, proposant la meilleure structure de mise sur le marché, d'organisation et de partenariat. Enfin, les activités de TheraVet seront intensifiées. Pour créer une taille critique, des options de fusion et d'acquisition seront proposées, précise la société.