A suivre aujourd'hui

L'entreprise Thermador, spécialisée notamment dans les accessoires pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, a réalisé un chiffre d'affaires au 30 septembre 2022 en hausse de 10,8% à 417,72 millions d'euros contre 376,83 millions d'euros à la même période l'an passé. En corrigeant l'effet de base des chiffres 2021 biaisés par les achats anticipés de ses clients avant la fin du mois de juin 2021, on constate que la croissance des deux derniers trimestres est en moyenne de 10,1%.



Elle est - entre autres - le résultat combiné de 11% d'inflation moyenne répercutée à ses clients, d'une hausse des ventes de certaines de ses gammes liées à la rénovation énergétique (Thermador), du plébiscite recueilli par les groupes électrogènes de Mecafer et Domac ainsi que des moindres commandes de stock de nos clients grossistes qui anticipent une probable récession.



Contre toute attente, Thermador constate que les délais d'approvisionnement se réduisent très vite alors que la demande et les perspectives de vente pour certaines gammes se contractent.



Le surcoût provoqué par les hausses du gaz et de l'électricité devrait approcher 750 000 euros en 2023 (coût multiplié par 4 par rapport à 2022). Simultanément, ses filiales travaillent de concert pour faire face solidairement aux difficultés liées à la possible rareté de l'énergie au cours des prochains mois.



Comme tous les acteurs du bâtiment, Thermador anticipe une baisse sensible et très prochaine des mises en chantier de logements neufs. Mais moins de 10% du chiffre d'affaires du groupe dépend de cette activité qui reste très prometteuse à long terme compte tenu du manque d'habitations constaté en France.



"Notre modèle d'affaires est résilient par nature", estime Thermador Lors de la crise de l'année 2009, son chiffre d'affaires n'a fléchi que de 5,5%.

"Nous sommes donc prêts à toutes éventualités, en comptant à moyen terme sur le fort développement des matériels destinés à la rénovation énergétique des bâtiments et à plus long terme sur la probable réindustrialisation de l'Europe. Nous pensons en outre que l'inflation restera élevée en 2023, en conséquence de la répercussion des coûts de l'énergie et de la hausse des salaires en Europe. La probabilité d'une acquisition significative avant la fin de l'année est élevée. Nous vous tiendrons informés comme nous l'avons toujours fait." déclare l'entreprise