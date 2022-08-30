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    THEP   FR0013333432

THERMADOR GROUPE

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  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 30/08/2022
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Thermador Groupe : Document AMF CP. 2022DD858651

30/08/2022 | 20:50
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2022DD858651

30 août 2022

FR0013333432 - DD153027

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

SANDRINE ARQUILLIERE personne liée à christophe ARQUILLIERE, DG FILIALE SFERACO

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : THERMADOR GROUPE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 18 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 78.0000 Euro

VOLUME : 200.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 78.0000 Euro

VOLUME : 200.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 30 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Thermador Groupe SA published this content on 30 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 August 2022 18:49:02 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 517 M 518 M -
Résultat net 2022 53,7 M 53,8 M -
Tréso. nette 2022 20,6 M 20,6 M -
PER 2022 12,9x
Rendement 2022 3,27%
Capitalisation 684 M 685 M -
VE / CA 2022 1,28x
VE / CA 2023 1,23x
Nbr Employés -
Flottant 81,6%
Graphique THERMADOR GROUPE
Durée : Période :
Thermador Groupe : Graphique analyse technique Thermador Groupe | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique THERMADOR GROUPE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 75,60 €
Objectif de cours Moyen 96,33 €
Ecart / Objectif Moyen 27,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Guillaume Robin Chairman, CEO & Head-Investor Relations
Karine Gaudin Independent Director
Laurence Verdickt Independent Director
Olivier Villemonte de la Clergerie Independent Director
Laurence Paganini Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
THERMADOR GROUPE-25.59%695
ATLAS COPCO AB-29.05%48 861
PARKER-HANNIFIN CORPORATION-14.08%35 095
FANUC CORPORATION-7.94%30 973
FORTIVE CORPORATION-15.83%22 833
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.-39.88%21 814