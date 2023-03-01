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THERMADOR GROUPE

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Thermador Groupe : Document AMF CP. 2023DD886909

01/03/2023 | 18:50
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2023DD886909

01 mars 2023

FR0013333432 - DD155405

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ERIC MANTIONE, Directeur général d'une filiale de Thermador-groupe

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : THERMADOR GROUPE

LEI : 969500SSIGMAGT008F11

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 27 février 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013333432

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 96.0000 Euro

VOLUME : 55.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 96.0000 Euro

VOLUME : 55.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 01 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Thermador Groupe SA published this content on 01 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 March 2023 17:49:44 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 533 M 566 M -
Résultat net 2022 54,0 M 57,3 M -
Dette nette 2022 40,2 M 42,7 M -
PER 2022 16,4x
Rendement 2022 2,80%
Capitalisation 892 M 947 M -
VE / CA 2022 1,75x
VE / CA 2023 1,47x
Nbr Employés -
Flottant 93,9%
Graphique THERMADOR GROUPE
Durée : Période :
Thermador Groupe : Graphique analyse technique Thermador Groupe | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique THERMADOR GROUPE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 97,00 €
Objectif de cours Moyen 100,67 €
Ecart / Objectif Moyen 3,78%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Guillaume Robin Chairman, CEO & Head-Investor Relations
Karine Gaudin Independent Director
Olivier Villemonte de la Clergerie Independent Director
Laurence Paganini Independent Director
Caroline Meignen Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
THERMADOR GROUPE12.53%947
ATLAS COPCO AB1.28%56 124
PARKER-HANNIFIN CORPORATION20.91%45 130
FANUC CORPORATION16.81%32 440
SANDVIK AB14.54%25 968
FORTIVE CORPORATION3.75%23 524