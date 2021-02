Thermador Groupe : Publication des résultats annuels

LETTRE AUX ACTIONNAIRES N° 101

Le 22 février 2021

Cher(e) Actionnaire,

Notre Conseil d'Administration s'est réuni le 18 février pour arrêter les comptes définitifs de 2020 qui se présentent de la façon suivante :

CHIFFRE D'AFFAIRES 2020 EN HAUSSE DE +7,2 % ET À PÉRIMÈTRE CONSTANT : +2,6 %

En milliers d'euros 2020 2020 périmètre constant* 2019 Variation 2020/2019 Variation 2020 périmètre constant* /2019 Total au 31 décembre - selon IFRS 15 395 500 378 543 368 836 +7,2% +2,6% 1er trimestre 94 952 93 601 93 048 +2,0% +0,6% 2e trimestre 92 917 88 947 97 651 -4,8% -8,9% 3e trimestre 108 206 102 303 91 764 +17,9% +11,5% 4e trimestre 99 425 93 692 86 373 +15,1% +8,5% Détail par secteur d'activité : Mecafer et Domac, gros outillage 34 211 34 211 31 114 +10,0% +10,0% Dipra / Rousseau, pompes, plomberie technique et robinetterie sanitaire 62 316 62 316 54 997 +13,3% +13,3% Isocel, fourniture de composants aux intégrateurs 6 230 6 230 6 453 -3,5% -3,5% Aello, matériels de piscines 12 519 12 519 8 873 +41,1% +41,1% Jetly, pompes 49 996 49 996 49 189 +1,6% +1,6% Thermador, accessoires pour le chauffage et l'eau sanitaire 49 003 49 003 47 201 +3,8% +3,8% PBtub Surfaces chauffantes-rafraîchissantes et systèmes de canalisation 22 158 22 158 24 538 -9,7% -9,7% Thermacome** 11 905 - - - - Axelair, matériels et accessoires de ventilation 5 978 5 978 5 742 +4,1% +4,1% Sferaco, robinetterie, compteurs et raccords 53 431 53 431 56 320 -5,1% -5,1% Sectoriel, motorisation pour vannes et compresseurs d'air 21 924 21 924 21 629 +1,4% +1,4% Distrilabo, mesure et contrôle* 5 052 - - - - FGinox, raccords, brides, vannes et accessoires en inox 14 491 14 491 16 036 -9,6% -9,6% Syveco, international 25 378 25 378 26 831 -5,4% -5,4% Sodeco Valves, robinetterie industrielle 20 607 20 607 19 600 +5,1% +5,1% Autres structures 301 301 313 -3,8% -3,8%

* Distrilabo a été acquise par Thermador Groupe le 31 décembre 2019. Son C.A. est consolidé depuis le 1er janvier 2020.

** Thermacome a été acquise par Thermador Groupe le 30 avril 2020. Son C.A. est consolidé depuis le 1er mai 2020.

… / …

Adresse postale : Parc d'Activités de Chesnes - 80, rue du Ruisseau - CS 10710 - 38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX - FRANCE

Téléphone : 04 74 95 63 28 - email : actionnaires@thermador-groupe.fr - Site Internet : www.thermador-groupe.fr

S.A. au Capital de 36 803 396 e - 339 159 402 R.C.S. Vienne - Siret 339 159 402 00017

ACTIVITÉ, CROISSANCE EXTERNE ET RÉSULTATS

Jamais notre stratégie multi-canal et multi-marché n'a paru aussi justifiée. Elle fut clairement un pilier fort de notre résilience durant la crise 2020, aussi violente qu'imprévue. Ainsi, la vigueur de nos activités grand public, piscine, e-commerce et énergies renouvelables a compensé nos baisses dans les secteurs liés aux logements neufs, à l'industrie et à l'international.

Nos équipes ont constitué le deuxième et plus important pilier de notre résilience. Elles ont été exemplaires, courageuses, réactives, impliquées, solidaires et clairvoyantes au moment où les indicateurs se sont affolés, à la baisse puis à la hausse.

Supports vitaux en de pareilles circonstances, nos informaticiens ont mis en place le télétravail de masse en un temps record, ce qui nous a permis de maintenir le service à nos clients pendant les périodes de confinement.

Enfin, la qualité de nos stocks et la fiabilité de nos partenaires industriels ont sans doute fait la différence dans les périodes de très fortes demandes.

Ainsi, et malgré un contexte particulièrement chaotique, nous parvenons à augmenter à périmètre constant notre chiffre d'affaires (+2,6 %) et notre résultat net (+10,1 %).

Avec Distrilabo et Thermacome, respectivement arrivées dans le groupe le 1er janvier et le 1er mai 2020, notre progression de chiffre d'affaires s'élève à 7,2 % et celle de notre résultat net à 11,8 %. L'intégration de ces deux belles entreprises est en cours, conformément à nos prévisions. À ce sujet, nous remercions Laurence et Denis Straub pour avoir assuré la transmission vers Anne-Sophie Bultey à la tête de Distrilabo, ainsi que notre nouveau partenaire Acome pour son accompagnement fidèle envers Thermacome, dont le Directeur Général, Florent Kieffer, reste en place. Conformément aux engagements pris au début de l'année 2020, nous ne prévoyons pas en 2021 d'opération de croissance externe supérieure à 5 M€, préférant concentrer nos ressources sur nos nombreuses et diverses opérations d'intégration.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL : +7,5 % ET RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : +11,8 %

En milliers d'euros 2020 2020 périmètre constant 2019 2019 périmètre constant Variation 2020/2019 Variation 2020 périmètre constant Résultat opérationnel Résultat net part du groupe 51 411 36 180 50 638 35 636 47 821 32 373 46 946 31 786 +7,5 % +11,8 % +5,9 % +10,1 %

STRUCTURE FINANCIÈRE ET PERSPECTIVES

Notre niveau de stock est passé de 190 à 173 jours d'achats consommés, baisse qui est à relativiser du fait des hausses inattendues de chiffre d'affaires durant le second semestre. Cet indicateur souligne une nouvelle fois la prouesse de nos équipes dans un contexte extrêmement fluctuant.

Au 31 décembre 2020, notre trésorerie nette s'élève à 39,9 M€, notre dette bancaire à 39,4 M€ et nos capitaux propres après affectation du résultat à 224,8 M€. Ces chiffres montrent notre excellente solidité financière.

Nous abordons donc l'année 2021 sereinement, prêts à gérer les inévitables aléas des marchés. Le contexte reste globalement le même que durant le quatrième trimestre 2020, en prenant l'hypothèse prudente d'un ralentissement des ventes vers le grand public, qui ne pourront pas continuer à grimper indéfiniment. Le redémarrage de nos activités à l'export dépend en grande partie de l'évolution de la pandémie en Europe. En France, nous pouvons compter sur MaPrimeRénov' pour compenser l'érosion des ventes d'accessoires liés aux énergies fossiles et soutenir les gammes d'accessoires particulièrement dédiées à l'utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments. Notre plan stratégique à 10 ans, que vous pouvez consulter aux pages 10 et 11 de notre rapport annuel, a été légèrement modifié pour notamment marquer notre volonté d'agir à long terme pour la protection de l'environnement.

DIVIDENDE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'année 2020 a été marquée par une très forte augmentation des volumes de transaction sur notre titre. D'autre part, l'afflux en bourse de nouveaux investisseurs particuliers et la bonne qualité de nos résultats ont favorisé l'arrivée de nouveaux actionnaires que nous saluons chaleureusement. Vous êtes maintenant 7 116 au sein de notre capital, ce qui est également un gage de résilience. En décembre 2020, les investisseurs institutionnels détiennent 46 % du capital, les actionnaires individuels 40 % et nos salariés 9 %, ce qui n'est plus très loin de l'objectif de 10 % que nous nous sommes fixés grâce notamment à l'augmentation de capital de 1 % que vous avez autorisée lors de l'Assemblée Générale 2020. Fidèles à notre politique de distribution et conscients du caractère très incertain de l'année 2021, nous proposons un dividende de 1,82 euro, en hausse de 1,1 % par rapport à l'année dernière.

À moins que la pandémie nous oblige de nouveau à digitaliser cet évènement, notre Assemblée Générale se tiendra à Lyon le 6 avril à 17 heures à l'Hôtel Dieu. Nous comptons sur votre présence ou vos votes pour dépasser à nouveau les 70 % de taux de participation, barre symbolique qui démontrerait la vitalité de cette instance démocratique. Dans la mesure du possible, nous organiserons également une réunion d'information à Paris le 8 avril à 16 heures aux Salons Hoche.

Nous vous prions d'agréer, Cher(e) Actionnaire, l'assurance de notre entier dévouement.

Inscrivez-vous à notre webconférence du 25 février à 18 h Pour nous contacter : actionnaires@thermador-groupe.fr

Le Président Guillaume Robin