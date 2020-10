Thermador Groupe : Publication du chiffre d'affaires au 30 septembre 2020

ACTIVITÉ

Depuis la sortie du confinement, nous constatons que les consommateurs investissent prioritairement pour améliorer leurs habitations, soigner leurs jardins et bricoler. Cela s'est traduit par des chiffres étonnamment élevés pour certaines de nos filiales, et particulièrement dans le canal grand public où nos sociétés Mecafer, Domac, Dipra et Rousseau progressent en moyenne de plus de 9 % depuis le début de l'année.

Jetly, actrice majeure sur le marché français de la pompe eau froide pour les applications domestiques a réalisé un été record et ainsi rattrapé le retard accumulé à la fin du mois de juin.

Aello, notre filiale spécialisée dans les équipements et accessoires pour la construction et la maintenance des piscines, tire superbement son épingle du jeu dans un marché en pleine ébullition et réalise une croissance cumulée exceptionnelle de 39,2 %.

En revanche, d'autres marchés comme la construction de logements neufs, l'industrie et l'international reculent nettement, conséquences directes de la crise économique maintenant bien réelle.

Toutes ces données donnent un chiffre d'affaires consolidé stable pour les neuf premiers mois de l'année, ce qui est dans ce contexte très particulier une excellente performance pour le groupe.

SITUATION FINANCIÈRE

Les bons chiffres des quatre derniers mois et la régularisation d'un retard de paiement significatif chez un client important pour plusieurs de nos filiales contribuent à améliorer notre niveau de trésorerie. Sortis de la zone de très forte turbulence, nous avons régularisé les remboursements d'emprunts que nos partenaires bancaires avaient accepté de décaler.

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, nous avons livré son nouveau bâtiment à notre filiale Dipra et poursuivons nos investissements immobiliers pour être en mesure de déménager Aello avant le pic de la saison 2021.

Ces principaux éléments nous conduisent à une dette financière de 45,3 M€ (hors IFRS16) et une trésorerie nette supérieure à 27 M€ à la fin du mois de septembre 2020, en amélioration par rapport aux chiffres divulgués lors de notre précédente publication.

PERSPECTIVES

La baisse du PIB et l'augmentation du taux de chômage en France et en Europe vont très certainement pénaliser nos activités. Fort heureusement, les ventes de certains de nos produits qui contribuent à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et diminuer les consommations d'eau seront sans doute soutenues par le plan de relance mis en œuvre par les pouvoirs publics (accessoires pour pompes à chaleur, systèmes solaires et chaudière bois, pompes à variation de vitesse, cuves de récupération d'eau de pluie, compteurs d'eau et de calories individuels, VMC double-flux, mitigeurs économes en eau, thermostats connectés, robinets de radiateurs thermostatiques…).

Comme à notre habitude, et plus particulièrement dans les circonstances inédites que nous traversons aujourd'hui, nous nous abstiendrons d'établir des pronostics d'activité. Le challenge des trois prochains mois est d'autant plus grand que nous avions enregistré une croissance exceptionnelle de 13,1 % à périmètre constant lors du quatrième trimestre de l'année 2019.

Conscients d'avoir montré une excellente résilience au cours des six derniers mois, nous comptons encore nous renforcer en lançant une grande enquête interne sur la qualité de vie au travail et en investissant significativement dans nos outils numériques. La fidélité de nos équipes, la satisfaction de nos clients, l'envol de l'e-commerce, la protection de l'environnement, l'amélioration continue de l'efficience de notre logistique et l'innovation restent au cœur de nos préoccupations.

COMMUNICATION

Nous organisons un webinaire le 16 octobre à 18 h pour commenter ces résultats et répondre à vos questions. Pour la première fois, les propos tenus seront traduits simultanément en anglais. Vous pouvez vous inscrire pour le live ou le replay sur notre site Internet : https://www.thermador-groupe.fr/videos/

Nous vous prions d'agréer, Cher(e) Actionnaire, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Président

Guillaume Robin