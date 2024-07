Thermador acquiert Compteur-energie.com

Thermador a signé un protocole d’accord pour l’acquisition de 100% des titres des sociétés Compteur-energie.com, OTMetric et MyMeterInfo pour un montant total de 3,485 millions d'euros, payé comptant et sur fonds propres. Le transfert des fonds et la finalisation de cette opération sont programmés le 31 juillet 2024. Un complément de prix de 200 000 euros sera versé au plus tard le 30 avril 2029 dans le cas où le bénéfice avant intérêts et impôts moyen 2024-2028 des sociétés serait supérieur ou égal à 517 000 euros.



Ces entreprises regroupent une expertise dans la conception et la commercialisation de systèmes de télérelève (IOT), de compteurs électriques, eau, gaz, fioul et énergie, destinés aux professionnels.



Elles emploient huit personnes pour un chiffre d'affaires 2023 total de 2,4 millions d'euros et un bénéfice avant intérêts et impôts de 369 000 euros. Le bilan est dénué de dettes bancaires et affichait une trésorerie de 185 000 euros au 30 juin 2024.



Elles sont dirigées par Thierry Dupont et Olivier Mogenot qui conservent leur rôle actuel avec une forte délégation opérationnelle.



Cette opération permet au groupe Thermador de renforcer son activité dans le marché du comptage sur lequel interviennent déjà ses filiales Sferaco, Sectoriel, Distrilabo et Thermador.