Thermador : croissance de 9% du CA au 1er semestre

Thermador Groupe affiche au titre des six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de près de 287,6 millions d'euros, en croissance de 9,4% en comparaison annuelle, avec un ralentissement au deuxième trimestre (+6,7%) par rapport au premier (+12,3%).



'L'inflation répercutée par nos filiales à nos clients durant ce premier semestre et comparativement à la même période en 2021 s'est élevée en moyenne à 11,4%', précise le distributeur de matériel de plomberie.



