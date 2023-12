Thermador Groupe est spécialisé dans la distribution de matériels pour la circulation des fluides dans le bâtiment et l'industrie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - circuits de fluide dans le bâtiment (49,8%) : chauffage, eau chaude sanitaire et ventilation ; - circuits de fluide dans l'industrie (22,9%) : robinetteries manuelles et motorisées, raccords, etc. ; - pompes domestiques (17%) : arrosage, piscines, relevage, etc. ; - gros outillages pour les particuliers, les professionnels et l'industrie (8,7%) : compresseurs d'air, groupes électrogènes et postes de soudage ; - canalisations plastique pour les travaux publics (1,6%). Les clients sont très majoritairement des grossistes spécialisés, des grandes surfaces de bricolage, des web-marchands et des places de marché. 82,7% du CA est réalisé en France.

Secteur Machines et équipements industriels