Thermax Limited est une société basée en Inde. Elle propose des solutions intégrées dans les domaines du chauffage, du refroidissement, de la production d'électricité, du traitement et du recyclage de l'eau, de la lutte contre la pollution de l'air et des produits chimiques. Elle opère dans quatre segments : Produits industriels, Infra industriel, Solutions vertes et Produits chimiques. Le segment des produits industriels fournit des chaudières et des appareils de chauffage, ainsi que des solutions clés en main pour le chauffage de processus, à travers une gamme de moyens de chauffage, tels que la vapeur, les fluides thermiques, l'eau chaude et l'air chaud. Le segment Industrial Infra couvre les activités Projects and Energy Solutions et Thermax Babcock & Wilcox Energy Solutions. Le segment Solutions vertes comprend Thermax Onsite Energy Solutions Limited, qui fournit des services publics verts, tels que la vapeur, la chaleur, l'eau traitée, l'eau réfrigérée et l'énergie de cogénération, ainsi que d'autres services publics. Le segment Chemical fabrique et commercialise une gamme de produits chimiques spécialisés pour aider à améliorer les processus et l'utilisation de l'eau dans diverses industries.

Secteur Machines et équipements industriels