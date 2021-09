Thermo Fisher Scientific : Les acheteurs reviennent 23/09/2021 | 11:48 Tommy Douziech 23/09/2021 | 11:48 achat En cours

Cours d'entrée : 607.1$ | Objectif : 683.57$ | Stop : 568.58$ | Potentiel : 12.6% Les opérateurs se sont intéressés de nouveau à Thermo Fisher Scientific. La configuration technique apparaît désormais positive sur le court terme avec un nouveau potentiel de libéré.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 683.57 $. Synthèse Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.

Avec un PER attendu à 33.61 et 34.46 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Données financières USD EUR CA 2021 36 078 M - 30 755 M Résultat net 2021 7 176 M - 6 117 M Dette nette 2021 17 285 M - 14 735 M PER 2021 33,4x Rendement 2021 0,16% Capitalisation 239 Mrd 239 Mrd 203 Mrd VE / CA 2021 7,09x VE / CA 2022 6,19x Nbr Employés 80 000