Thermo Fisher Scientific : La valeur du jour à Wall Street - Thermo Fisher Scientific s'empare de The Binding Site Group

Le lundi est réputé aux Etats-Unis pour être une séance où les annonces de fusions & acquisitions sont nombreuses, une fois celles-ci finalisées au cours du week-end. En ce « merger Monday », le fournisseur de matériels de recherche et d'analyse Thermo Fisher Scientific (+1,62% à 512 dollars) a conclu un accord en vue d'acquérir The Binding Site Group, un spécialiste des diagnostics spécialisés, auprès d'un groupe d'actionnaires dirigé par la société européenne de capital-investissement Nordic Capital, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 2,25 milliards de livres.



Ce montant représente 2,6 milliards de dollars aux taux de change actuels.



" The Binding Site présente un profil financier attrayant. Ses activités ont connu une croissance annuelle d'environ 10 % et sont en passe de générer plus de 220 millions de dollars de revenus en 2022 ", a souligné Thermo Fisher Scientific.



" Grâce à sa grande expertise et à sa base installée importante et dédiée au diagnostic du cancer, The Binding Site va renforcer notre portefeuille de diagnostics spécialisés ", a déclaré Marc N. Casper, PDG de Thermo Fisher.



La transaction, qui devrait être achevée au cours du premier semestre 2023, devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice ajusté par action de 7 cents sur la première année complète de détention.