Thermo Fisher Scientific Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de laboratoire et d'instruments scientifiques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits et services se répartit comme suit : - matériels de laboratoire (70%). En outre, le groupe propose des produits chimiques (réactifs, solvant, sels, etc.), des produits consommables (tubes, entonnoirs, flacons, etc.), ainsi que des services de conditionnement, d'entreposage, de stockage, etc. ; - équipements et produits de diagnostic (15,3%) ; - instruments d'analyse scientifique (14,7%) : analyseurs (de l'eau, du gaz, des sols, etc.), spectromètres de masse, spectroscopes moléculaires, microscopes, manomètres, échantillonneurs, instruments de microbiologie, agents réactifs, etc. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (78,5%) et de services (21,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (53%), Europe (25,7%), Asie-Pacifique (18,1%) et autres (3,2%).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés