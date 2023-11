ThermoGenesis Holdings, Inc. développe et commercialise une gamme de technologies automatisées pour les banques de cellules, le traitement des cellules et les thérapies cellulaires. Elle propose les plateformes AutoXpress et BioArchive pour les biobanques cliniques automatisées, la plateforme PXP pour les thérapies cellulaires au point d'intervention et la plateforme CAR-TXpress pour les services de fabrication de cellules à grande échelle. Ses produits comprennent des applications de biobanque clinique, des applications de soins au chevet du patient et des services de traitement cellulaire et de biofabrication à grande échelle. Ses applications de biobanque clinique comprennent le système automatisé de séparation cellulaire AXP et le système automatisé de cryoconservation BioArchive. Ses applications de soins au point d'intervention comprennent le système de soins au point d'intervention PXP, le système PXP-LAVARE et le système PXP-1000. Le traitement cellulaire à grande échelle et la biofabrication comprennent les produits de la série X pour une utilisation générale en laboratoire et la plateforme CAR-TXpress pour la fabrication clinique. Le système automatisé de séparation cellulaire AXP est un système automatisé de séparation cellulaire entièrement fermé.

Secteur Equipements électroniques de bureau