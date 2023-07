Theseus Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur le traitement des patients atteints de cancer par la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies ciblées. Ses programmes de développement sont conçus pour traiter les mutations de résistance aux médicaments dans les oncogènes, qui sont des gènes mutés à l'origine du cancer. La société se concentre sur le développement d'inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK), en raison du rôle critique que jouent les tyrosine kinases dans le développement du cancer. Elle se concentre sur le développement d'inhibiteurs de kinases pan-variants qui ciblent toutes les mutations cancérigènes et de résistance aux médicaments dans les protéines kinases cliniquement actives. Le produit candidat de la société, THE-630, est un inhibiteur pan-variant de toutes les classes de mutations d'activation et de résistance de la kinase KIT, ou inhibiteur pan-KIT, pour le traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales (GIST), un type de cancer caractérisé par l'activation oncogène de KIT.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale