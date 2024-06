Thesis Gold Inc, anciennement Benchmark Metals Inc, est une société canadienne spécialisée dans l'or et l'argent. La société est engagée dans l'avancement de son projet d'or et d'argent Lawyer's, qu'elle détient à 100 % et qui est situé dans la région prolifique du Golden Horseshoe, dans le nord de la Colombie-Britannique, au Canada. La société se concentre également sur l'évaluation et le développement des ressources potentielles du projet aurifère Ranch, d'une superficie de 180 kilomètres carrés, situé dans le prolifique camp minier de Toodoggone, dans le nord de la Colombie-Britannique, à environ 300 km au nord de Smithers, en Colombie-Britannique. Le projet Lawyers comprend trois gisements minéralisés qui restent ouverts à l'expansion, en plus de plus de 20 nouvelles zones cibles le long de la tendance de 20 kilomètres.

Secteur Sociétés minières intégrées