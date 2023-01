Hobbycraft de Bridgepoint donne un coup de pouce à TheWorks

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce lundi.

SMALL-CAP - GAGNANTS

TheWorks.co.uk PLC, hausse de 13% à 44,00 pence, fourchette sur 12 mois 26,10p-69,30p. Les actions du détaillant spécialisé dans l'art et l'artisanat augmentent dans le cadre d'une lecture croisée positive après que son homologue non coté Hobbycraft ait annoncé une amélioration de ses ventes. Hobbycraft a déclaré que les recettes au cours des sept semaines jusqu'au Boxing Day ont augmenté de 7,2 % par an. "Une fois de plus, cette année, les gens ont fait du bricolage pour Noël. De nombreux clients cherchaient des moyens d'ajouter de l'éclat à leurs festivités, qu'il s'agisse de cadeaux faits sur mesure ou de décoration intérieure bricolée, comme des couronnes, des boules à la brosse et des biscuits ", a déclaré Hobbycraft. Hobbycraft appartient à la société d'investissement cotée en bourse à Londres Bridgepoint Group PLC. Les actions Bridgepoint ont augmenté de 1,6 %.

SMALL-CAP - LOSERS

Topps Tiles PLC, en baisse de 6,3% à 47,90p, fourchette sur 12 mois 37,00p-67,60p. L'action chute après une séance en dents de scie vendredi qui a finalement vu le vendeur de tuiles clôturer à plat. Vendredi, la société a exhorté les investisseurs à voter contre les mesures que l'actionnaire principal MS Galleon a réquisitionnées lors de son assemblée générale annuelle. Topps Tiles a expliqué qu'elle avait appris que MS Galleon avait contacté individuellement certains de ses actionnaires avec des informations qui contredisent les déclarations précédentes faites à Topps Tiles sur le lien entre l'approvisionnement et l'intérêt de MS Galleon pour la société. Topps Tiles a également déclaré qu'elle pense que MS Galleon pourrait se préparer à lancer sa marque de vente au détail de carreaux Nexterio au Royaume-Uni, établissant ainsi un concurrent à Topps Tiles et créant ainsi un "autre conflit d'intérêt matériel" autour du sourcing. Les réquisitions de MS Galleon comprennent une proposition de destitution du président de Topps Tiles, Darren Sharpland.

Nanoco Group PLC, baisse de 27% à 41,00 pence, fourchette sur 12 mois 16,05p-72,60p. L'action abandonne une partie de la forte hausse de vendredi, qui avait été provoquée par le dernier rebondissement dans son conflit de brevets avec Samsung Electronics Co. Le développeur de points quantiques a déclaré lundi qu'un juge avait accordé un sursis de 30 jours pour permettre à Nanoco et Samsung de convenir des termes d'un règlement juridique.

