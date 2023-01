Les actions de TheWorks.co.uk chutent de 20 % en raison d'une perte intermédiaire gonflée par les coûts.

(Alliance News) - TheWorks.co.uk PLC a déploré vendredi les vents contraires macroéconomiques, après avoir vu sa perte avant impôts se creuser en raison de la hausse des coûts au cours du premier semestre.

TheWorks est un détaillant de livres, d'artisanat, de papeterie, de jouets et de jeux basé à Birmingham, en Angleterre.

Les actions de la société ont chuté de 21% à 34,11 pence chacune à Londres vendredi matin. L'action a baissé de 40% au cours de l'année dernière.

Pour les six mois qui se sont terminés le 30 octobre de l'année dernière, la société a déclaré une perte avant impôts de 10,7 millions de livres sterling, ce qui a considérablement augmenté par rapport à 1,0 million de livres sterling l'année précédente.

Et ce, malgré une augmentation du chiffre d'affaires, qui a progressé de 2,4 % pour atteindre 118,9 millions GBP, contre 116,1 millions GBP l'année précédente.

Les dépenses d'investissement au cours de la période se sont élevées à 2,5 millions GBP, contre 1,6 million GBP.

TheWorks a déclaré que ses performances au premier semestre ont été affectées par l'impact résiduel d'un incident de cybersécurité survenu en mars 2022, ainsi que par des vents contraires en matière de coûts, notamment le fret, l'inflation et la normalisation des taxes professionnelles, qui ont représenté un coût supplémentaire d'environ 3,9 millions GBP.

Elle a ajouté que, en raison du caractère saisonnier de l'activité, le premier semestre de l'exercice est généralement déficitaire.

De manière plus positive, TheWorks a annoncé une croissance de 5,7 % des ventes à périmètre constant sur les 11 semaines au 15 janvier. Les ventes en magasin ont augmenté de 9,7 %, tandis que les ventes en ligne ont diminué de 14 %.

"Nous n'avons pas été épargnés par les vents contraires économiques qui affectent le secteur de la vente au détail, notamment la hausse des coûts qui a eu un impact sur notre rentabilité au premier semestre plus important que l'année dernière. Bien que les conditions commerciales aient été plus difficiles, nous avons tout de même été heureux de voir des clients soucieux des coûts acheter notre offre de valeur, ce qui nous a permis de réaliser une croissance positive des ventes dans l'ensemble", a déclaré le directeur général Gavin Peck.

"Alors que l'environnement commercial reste incertain, nous sommes encouragés par la force de notre performance pendant et après la période clé de Noël et nous pensons qu'il y a une valeur significative à créer en appliquant notre stratégie à moyen terme. C'est ce sur quoi nous nous concentrerons au cours de la période à venir, et nous nous sentons bien placés pour capitaliser sur les nombreuses opportunités attrayantes qui nous attendent."

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

