TheWorks.co.uk plc est un détaillant multicanal de valeur basé au Royaume-Uni. La société est un détaillant de cadeaux de valeur, d'art, d'artisanat, de jouets, de livres et de papeterie. Les catégories de produits de la société comprennent les livres, les jouets et les jeux, les arts, l'artisanat et les loisirs, la papeterie et les produits saisonniers. La catégorie des livres comprend les livres pour enfants, les livres de fiction et les livres non romanesques. La zone des arts, de l'artisanat et des loisirs comprend une large sélection de peintures, de pinceaux, de sets d'art, de papier, de toiles et de kits d'artisanat. Sa sélection d'articles de papeterie comprend des carnets de notes, des sets d'écriture, des boîtes de rangement et des carnets d'adresses de haute qualité de sa propre marque Paper Place. Elle comprend également les offres de ses marques, notamment Bic, Helix, Xerox et Pukka. Ses jouets et jeux comprennent tous les jouets d'extérieur, les jouets à bulles, les jeux de jardin, les pataugeoires, les jouets sportifs et les jouets aquatiques. Elle offre à ses clients tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour les fêtes de famille et les événements saisonniers. Elle opère dans environ 527 magasins.

Secteur Détaillants autres spécialités