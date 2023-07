(Alliance News) - Le groupe de vente en ligne THG PLC a conclu un accord surprise pour acheter le journal gratuit londonien City AM, a confirmé le journal.

L'accord permet de sauver le quotidien économique, qui est distribué aux navetteurs de la City de Londres du lundi au jeudi.

Dans un communiqué publié sur son site web, City AM indique que ses 40 rédacteurs seront transférés à THG, anciennement connu sous le nom de The Hut Group, qui possède des marques telles que MyProtein et Cult Beauty.

Le journal londonien a été mis en vente au début du mois après avoir été fortement touché par la pandémie et la diminution du nombre de navetteurs dans la capitale.

Il a déclaré que THG avait acheté l'entreprise dans le cadre d'une procédure d'administration pré-pack.

Lawson Muncaster, cofondateur de City AM, a déclaré : "Nous croyons tous deux fermement au pouvoir des entreprises pour améliorer la vie des gens et nous sommes impatients de commencer à travailler avec nos nouveaux partenaires", a-t-il déclaré.

Le directeur général Jens Torpe, qui quittera son poste à la suite de l'accord, a déclaré : "Au cours de nos 18 années d'existence, nous avons eu l'occasion d'améliorer la qualité de vie des gens : "Au cours de nos 18 années d'existence, nous avons affronté quelques tempêtes, mais aucune n'a été aussi turbulente que ces trois dernières années.

"Nous avons réussi à survivre à la fermeture, mais nous n'avions malheureusement pas les moyens d'investir dans le numérique et de poursuivre les progrès considérables réalisés pendant la pandémie.

"Je suis donc ravi qu'une entreprise comme THG ait repris City AM. Son expertise numérique sera un atout majeur, et après 18 ans, je suis rassuré de savoir que notre "petit bébé" va grandir et devenir plus qu'un adolescent".

THG, dont le siège est à Manchester, fournira une partie de l'investissement que Thorpe avait eu du mal à fournir.

Il investira dans les ressources de la salle de rédaction et contribuera à développer les catégories "style de vie" et "sports" du journal.

Le fondateur de THG, Matthew Moulding, a déclaré qu'il avait eu plusieurs démêlés avec la presse ces dernières années, suite à des questions sur les performances de son entreprise.

Sur sa page LinkedIn, M. Moulding a déclaré mercredi que City AM serait géré de manière indépendante, mais qu'il ne serait pas autorisé à "se laisser entraîner du côté obscur".

"City AM est une espèce rare, qui a passé des décennies à encourager le Royaume-Uni et les entreprises", a-t-il déclaré.

"Il y a des années, les journaux travaillaient en étroite collaboration avec les entreprises afin de comprendre le marché britannique et d'obtenir le soutien du public pour les politiques britanniques.

"Cela a contribué à renforcer la compétitivité du Royaume-Uni sur la scène internationale. Mais ce modèle n'existe plus depuis longtemps.

"Peut-être que Twitter a joué un rôle, une plateforme où les controverses et les points de vue les plus fous peuvent être diffusés sans la même réglementation des médias, attirant d'énormes audiences loin des médias traditionnels".

Il a ajouté : "Soutenu par l'investissement inébranlable de THG, il n'y aura qu'une seule règle pour la future direction éditoriale de CityAM : "Dans la mesure du possible, soyez un meneur de claques pour le Royaume-Uni et les entreprises, et ne vous laissez pas entraîner du côté obscur".

La publication économique était auparavant détenue à moitié par deux investisseurs privés néerlandais, tandis que M. Torpe et M. Muncaster, directeur général, en possèdent également un quart.

City AM est distribué à partir d'environ 400 centres de voyage et lieux de passage, ainsi que d'environ 1 600 bureaux londoniens.

L'opération serait largement considérée comme une nouvelle orientation pour THG, qui gère principalement des marques et des plates-formes de commerce électronique pour le compte de tiers.

THG devrait approfondir les relations entre sa plateforme de commerce électronique Ingenuity et les agences d'achat d'espace.

Le groupe a également conclu des partenariats de syndication de contenu avec des entreprises telles que Google et Bloomberg.

