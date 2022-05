La société britannique THG rejette une offre d'achat ; l'entrepreneur Candy se montre intéressé.

La plateforme de nutrition, de beauté et de commerce électronique a connu des hauts et des bas depuis son introduction en bourse en 2020. Ses actions ont chuté de 80 % cette année en raison de la hausse des coûts et de la croissance décevante des bénéfices.

Le directeur général Matthew Moulding a déclaré en avril qu'il avait rejeté "de nombreuses offres" après avoir laissé entendre dans une interview qu'il pourrait privatiser THG parce que l'introduction en bourse de l'entreprise avait été "nulle du début à la fin". Il n'a pas donné de détails à l'époque.

THG a déclaré jeudi qu'il avait rejeté une troisième proposition non sollicitée, hautement préliminaire et indicative, non contraignante, de 170 pence par action de Belerion Capital et King Bourse Capital Management. Elle a déclaré que la proposition sous-évaluait la société.

Les actions de THG ont clôturé à 116 pence, évaluant l'entreprise à 1,42 milliard de livres (1,78 milliard de dollars).

Séparément, le véhicule d'investissement de Candy, Candy Ventures, a déclaré qu'il en était aux premières étapes de la proposition d'une offre éventuelle pour THG, et qu'il avait jusqu'au 16 juin pour faire une offre ferme ou se retirer.

Nick Candy est un promoteur immobilier de luxe aux côtés de son frère, Christian, et a également investi dans un certain nombre de sociétés.

(1 $ = 0,7995 livre)