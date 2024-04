THG PLC est une société de marques de consommation qui vend ses propres marques dans les domaines de la beauté et de la nutrition, ainsi que des marques tierces, par l'intermédiaire de sa technologie de commerce électronique de bout en bout, de son infrastructure et de sa plateforme de création de marques, THG Ingenuity. Les activités de l'entreprise s'articulent autour des divisions suivantes : THG Beauty, propriétaire de marques, détaillant et fabricant sur le marché de la beauté de prestige, combinant ses marques propres dans les domaines des soins de la peau, des soins capillaires et des cosmétiques ; THG Nutrition, qui comprend la marque de nutrition sportive en ligne Myprotein et ses marques familiales (Myvegan, Myvitamins, MP Activewear et MyPRO) avec un modèle commercial intégré, et THG Ingenuity commerce, qui fournit une solution de commerce électronique direct aux propriétaires de marques de consommateurs sous la forme d'une licence de logiciel en tant que service. Ses autres activités comprennent des sites web D2C de luxe, notamment Coggles, AllSole et MyBag.

Secteur Internet