THG PLC, anciennement THG Holdings PLC, est une société de marques de consommation basée au Royaume-Uni. La société exerce ses activités par le biais de quatre entreprises : THG Ingenuity, THG Nutrition, THG Beauty et Other. THG Ingenuity fournit une solution de commerce électronique direct de bout en bout aux propriétaires de marques grand public, ainsi que des services numériques, notamment l'hébergement, le contenu de studio et la traduction. THG Nutrition est un fabricant et un détaillant D2C en ligne de produits nutritionnels. THG Beauty est un propriétaire de marque, un détaillant et un fabricant sur le marché de la beauté. Les autres activités comprennent THG Lifestyle, qui propose des produits de consommation et de luxe, et THG Experience, qui comprend le Hale Country Club dans le Cheshire (Royaume-Uni), le King Street Townhouse Hotel et le Great John Street Hotel, tous deux à Manchester (Royaume-Uni). La société propose également des snacks.

