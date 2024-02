(Alliance News) - Le directeur général et le directeur financier de l'investisseur Kelso Group Holdings PLC ont rejoint le conseil d'administration de TheWorks.co.uk PLC, ont annoncé les deux sociétés mercredi.

John Goold, PDG de Kelso, et Mark Kirkland, directeur financier, ont rejoint le conseil d'administration de TheWorks.co.uk PLC, un détaillant de livres, d'objets d'art et d'artisanat, de papeterie, de jouets et de jeux basé à Birmingham, en Angleterre, avec effet immédiat.

Kelso, dont l'objectif est "d'identifier, d'engager et de débloquer la valeur piégée sur le marché boursier britannique", détient une participation de 5,1 % dans The Works, ce qui signifie que M. Goold et M. Kirkland seront considérés comme des administrateurs non exécutifs non indépendants. The Works a déclaré avoir consulté d'autres actionnaires importants, qui ont soutenu ces nominations.

La présidente de The Works, Carolyn Bradley, a déclaré que les deux membres du conseil d'administration de Kelso apportaient "une vaste expérience de l'entreprise et des opérations au niveau du conseil d'administration et qu'ils constitueraient un atout pour The Works".

Goold et Kirkland ont commenté : "Nous soutenons la direction et l'orientation stratégique de l'entreprise et nous sommes impatients de contribuer à rétablir la valeur intrinsèque de The Works, que nous estimons bien plus élevée que ne le reflète le cours actuel de l'action.

Les actions de The Works étaient en hausse de 11 % à 24,65 pence à Londres mercredi à la mi-journée. L'action reste en baisse de 25 % au cours des 12 derniers mois. Sa capitalisation boursière est de 15,4 millions de livres sterling.

Par ailleurs, Kelso a indiqué que Matthew Moulding, fondateur et PDG de la société de commerce électronique THG PLC, basée à Manchester, a augmenté sa participation à 8,5 % depuis mardi, contre 7,0 % précédemment.

Les actions de Kelso ont augmenté de 4,9 % à 3,20 pence mercredi. Sa capitalisation boursière est de 12 millions de livres sterling.

