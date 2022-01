THG enregistre une hausse de 29,7 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

La plateforme britannique de vente en ligne THG a annoncé une hausse de 29,7 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, ce qui la place dans la bonne voie pour l'année, même si elle a déclaré que sa marge bénéficiaire de base ajustée serait inférieure aux attentes du marché en raison de l'évolution défavorable des devises.

La société, qui possède des activités dans les domaines de la beauté et de la nutrition ainsi que des services de commerce électronique, a déclaré que le début de l'année 2022 devrait être une période comparable plus difficile en raison des blocages mondiaux de l'année dernière et des prix record des matières premières dans sa division nutrition.

Il a déclaré qu'il s'attendait à ce que les revenus de 2022 augmentent de 22 % à 25 %. (Reportage de Paul Sandle ; édition de James Davey)