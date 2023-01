THG fait passer Sanders, ancien partenaire de Deloitte, de directeur non exécutif à directeur financier.

(Alliance News) - THG PLC a annoncé mardi que le directeur non exécutif Damian Sanders deviendra son nouveau directeur financier, à compter de maintenant, succédant à John Gallemore, qui devient directeur de l'exploitation.

THG est un détaillant de produits de beauté en ligne basé à Manchester qui exerce ses activités sous le nom de The Hut Group.

Sanders a rejoint le conseil d'administration en novembre 2020 en tant que directeur non exécutif indépendant. Avant de rejoindre THG, Sanders a été associé d'audit senior chez Deloitte LLP pendant 20 ans.

Le directeur général Matthew Moulding a déclaré : "Damian a joué un rôle clé depuis qu'il a rejoint le groupe et le conseil d'administration, présidant avec beaucoup d'efficacité de nombreux projets importants au cours des deux dernières années, notamment la réorganisation divisionnaire récemment mise en œuvre. L'expérience et l'énergie de Damian s'avéreront inestimables alors que nous cherchons à réaliser les initiatives clés prévues dans le groupe pour 2023 et au-delà."

Les actions THG étaient en baisse de 1,2% à 55,13 pence chacune mardi matin à Londres.

