Think Research Corporation a annoncé la nomination de Jeffrey Orridge à son conseil d'administration. M. Orridge est un leader reconnu pour son expérience dans les domaines du logiciel-service ("SaaS"), de l'intelligence artificielle ("AI"), du marketing de marque et de l'administration publique. M. Orridge est actuellement directeur général de TVO Media Education Group, a été président de Tiidal Gaming avant sa cotation en bourse, et a également été commissaire de la CFL, entre autres fonctions de haut niveau.

M. Orridge rejoint le conseil d'administration de Think Research, qui compte parmi ses membres le Dr Eric Hoskins, associé de Maverix Private Equity, président du Conseil consultatif fédéral sur la mise en œuvre du régime national d'assurance-médicaments, ancien ministre de la santé et des soins de longue durée de l'Ontario, Kirstine Stewart, auteur du best-seller Our Turn et directrice générale de Blink49Studios Inc.Cindy Gray, directrice générale, chef de la direction et fondatrice de 5 Quarters Investor Relations Inc. une société de conseil basée à Calgary ; Barry Reiter, associé de Bennett Jones LLP ; Richard Wells, directeur financier de Waterton Global Resource Management Inc. et associé, finances, de Kinterra Capital Corp. ; Abe Schwartz, président de Schwartz Technologies Corporation ; et Sachin Aggarwal, directeur général de Think Research depuis 2010. La nomination de M. Orridge est subordonnée à la validation de son formulaire de renseignements personnels conformément aux règles de la Bourse de croissance TSX.