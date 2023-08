Think Research Corporation, anciennement AIM4 Ventures Inc. est une société canadienne de technologie des soins de santé qui s'engage à numériser la transmission des connaissances pour faciliter les résultats des soins de santé. La société recueille, développe et fournit des solutions SaaS (Software-as-a-Service) basées sur les connaissances à des clients du monde entier, notamment des entreprises, des hôpitaux, des régions sanitaires, des professionnels de la santé et des gouvernements. Le produit Order Sets de la société permet la normalisation pour les cliniciens individuels en fournissant des soins centrés sur le patient avec des analyses axées sur les données. Son produit Progress Notes permet aux équipes cliniques de première ligne d'aligner leur documentation avec une note numérique partagée par tous les membres de l'équipe. Le produit eForms de la société remplace les formulaires papier obsolètes par une solution numérique permettant de saisir les informations. Ses produits et services sont disponibles dans plus de 2 800 établissements au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et au Moyen-Orient.

Secteur Logiciels