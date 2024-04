Think Research Corporation est une société canadienne qui propose des solutions logicielles de santé numérique. Elle fournit des données, des connaissances et des solutions logicielles basées sur l'informatique en nuage, principalement sous forme de logiciel-service (SaaS) aux systèmes de prestation de soins de santé et aux praticiens qu'ils soutiennent. Ses activités sont organisées en trois lignes d'affaires : Solutions logicielles et de données, Recherche clinique et Services cliniques. Ses solutions SaaS aident les patients à trouver, à naviguer et à se connecter aux services de santé des grands gouvernements et des payeurs, tout en garantissant la sécurité des médicaments prescrits dans les pharmacies. Par l'intermédiaire de sa filiale à part entière, BioPharma Services Inc, l'entreprise fournit des données de recherche et des analyses dérivées des essais cliniques de phase I, des études de bioéquivalence et des services bioanalytiques. Ses cliniques servent de banc d'essai pour ses logiciels et sa technologie, les transformant avec des solutions numériques qui optimisent les résultats cliniques, rationalisent les flux de travail et optimisent la facturation.

Secteur Logiciels