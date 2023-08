Thinkific Labs Inc. est une entreprise canadienne qui propose une plateforme multi-locataires basée sur le cloud qui permet de créer des entreprises. La plateforme de la société fournit à ses créateurs les fonctionnalités nécessaires pour lancer, développer et diversifier leurs activités en créant et en vendant des cours en ligne et d'autres produits d'apprentissage, qui consistent en des cours personnalisés, des communautés, des sites d'adhésion et d'autres expériences que ses créateurs peuvent créer, vendre et fournir à l'aide de la plateforme (collectivement, les produits d'apprentissage). La société permet à ses créateurs de créer et de proposer des produits d'apprentissage à leur public sous leur propre marque. Sa plateforme permet également à ses créateurs de créer, de commercialiser, de vendre et de fournir leurs produits avec des fonctionnalités de niveau entreprise.

Secteur Logiciels