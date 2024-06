Thinkific Labs Inc. est une société canadienne qui offre une plateforme logicielle permettant aux entrepreneurs de créer, de commercialiser, de vendre et d'offrir leurs propres cours en ligne. La société opère principalement dans un seul secteur, à savoir le développement, le marketing et la gestion du support de la plateforme basée sur le cloud de la société. L'activité principale de la société est de fournir une plateforme qui aide les entrepreneurs et les entreprises établies (créateurs) à se développer et à générer des revenus en enseignant ce qu'ils savent. La plateforme de l'entreprise fournit à ses créateurs les fonctionnalités nécessaires pour lancer, développer et diversifier leurs activités en créant et en vendant des produits d'apprentissage composés de cours personnalisés, de communautés, de sites d'adhésion et d'autres expériences que les créateurs peuvent créer, vendre et fournir à l'aide de sa plateforme. Ses fonctionnalités comprennent la création de cours, la création de sites web pour commercialiser les activités des clients, la génération de revenus par la vente, l'engagement avec la communauté d'apprentissage, et la croissance et l'échelle de leurs activités.

Secteur Logiciels