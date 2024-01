Thinkink Picturez Limited est une société basée en Inde. La société est un fournisseur de divertissement qui opère à travers la télévision, les films, les émissions Web, de fiction ou non, et d'autres plates-formes de divertissement. Elle exerce ses activités dans le secteur des médias et du divertissement. La société propose des services tels que le développement de concepts, le casting, la conception de décors, l'écriture de scénarios, la recherche de lieux de tournage, la photographie, le montage, les effets sonores et le service de mixage. Elle propose une gamme de solutions pour les entreprises, ainsi que pour la gestion d'événements privés et les besoins de production médiatique. Elle propose des services de recherche et de développement, de préproduction, de production en série et de postproduction. La société planifie et met en scène des événements aux niveaux national et international. La société s'occupe également de la budgétisation, de la programmation, du recrutement des acteurs et de l'équipe, de la gestion de la production cinématographique elle-même, de la postproduction et souvent de la distribution et du marketing.

Secteur Production de spectacles