Third Harmonic Bio, Inc. est une société biopharmaceutique. La société est engagée dans le développement de médicaments pour le traitement des maladies inflammatoires, y compris les maladies dermiques, respiratoires et gastro-intestinales. Elle se concentre sur le développement de petites molécules inhibitrices de KIT, un récepteur de surface cellulaire qui sert de régulateur principal de la fonction et de la survie des mastocytes. Les mastocytes font partie du système immunitaire et leur dysfonctionnement a été impliqué dans la physiopathologie d'un large éventail de troubles inflammatoires, notamment l'urticaire, l'asthme et les troubles gastro-intestinaux. Les études cliniques de la société démontrent que l'inhibition de KIT est utilisée pour le traitement d'une série de maladies inflammatoires à médiation mastocytaire, et qu'un inhibiteur de petite molécule intracellulaire titrable, administré par voie orale, peut fournir le profil thérapeutique optimal contre cette cible.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale