Third Point répond à l'inquiétude des investisseurs concernant sa réélection

Third Point Investors Ltd - fonds nourricier qui investit dans le Third Point Offshore Fund - indique que toutes les résolutions ont été adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 7 juin. Note qu'en ce qui concerne la résolution 7, les votes contre la réélection de Josh Targoff se sont élevés à 33,60 %, dépassant le seuil de 20 % des votes exprimés contre la résolution. Explique que le conseil d'administration est donc tenu de fournir une mise à jour des avis reçus des actionnaires et de répondre en conséquence dans un délai de six mois. Le conseil d'administration répondra en conséquence.

Cours actuel de l'action : 1 553,03 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 15

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.