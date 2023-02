Third Point sous-performe les indices de référence dans un contexte de crise liée aux crypto-monnaies

Third Point Investors Ltd - fonds nourricier qui investit dans le Third Point Offshore Fund - Third Point LLC affiche un rendement de 1,2 % dans le fonds phare Offshore Fund au cours du quatrième trimestre de 2022, comparativement au rendement de l'indice 500 de 9,9 % et au rendement de l'indice MSCI World de 7,5 % au cours de la même période. Dit que les résultats du quatrième trimestre ont été à la traîne de la performance des indices pertinents, en grande partie en raison de son positionnement défensif, de la faiblesse de plusieurs grandes positions et de la radiation ou des démarques dans les investissements privés liés aux crypto-monnaies. De manière positive, dit qu'elle considère l'environnement actuel comme idéal "pour une approche d'investissement qui se concentre sur les entreprises se négociant à des valorisations attrayantes avec des catalyseurs pour réaliser la pleine valeur".

En septembre dernier, la société a déclaré qu'au cours du semestre clos le 30 juin, la VL par action de Third Point a diminué de 23%, passant de 32,37 USD au 31 décembre 2021 à 25,04 USD au 30 juin. Elle a généré un rendement total de la VNI de 23 % négatif, ce qui est inférieur à ses indices de référence.

Cours actuel de l'action : USD21.00

Variation sur 12 mois : moins 17%

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.