THK CO., LTD. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de composants pour les équipements industriels et les véhicules de transport. La société opère dans cinq segments régionaux. L'activité liée aux équipements industriels concerne la fabrication et la vente de composants d'équipements tels que les systèmes de mouvement linéaire (LM), ainsi que les équipements industriels. L'activité liée aux véhicules de transport est engagée dans le développement, la conception, la fabrication et la vente de pièces de direction, de pièces de suspension et de pièces de freinage pour les automobiles et les véhicules à deux roues. La société est présente au Japon, en Amérique, en Europe, en Chine, à Taiwan, à Singapour et en Corée.

Secteur Machines et équipements industriels