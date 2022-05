THK Co., Ltd. : UBS reste pessimiste

Données financières JPY USD EUR CA 2022 363 Mrd 2 807 M 2 696 M Résultat net 2022 30 444 M 236 M 226 M Tréso. nette 2022 47 933 M 371 M 356 M PER 2022 10,6x Rendement 2022 2,92% Capitalisation 318 Mrd 2 459 M 2 363 M VE / CA 2022 0,74x VE / CA 2023 0,70x Nbr Employés 13 073 Flottant 87,8% Graphique THK CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique THK CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Clôture 2 593,00 JPY Objectif de cours Moyen 3 211,76 JPY Ecart / Objectif Moyen 23,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Akihiro Teramachi Director & Manager-Operations Hiroshi Imano Deputy Manager-Business Strategy Toshihiro Teramachi Director Masaaki Kainosho Independent Outside Director Masakatsu Hioki Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) THK CO., LTD. -6.49% 2 459 ATLAS COPCO A -30.65% 50 208 PARKER-HANNIFIN CORPORATION -16.59% 34 064 FANUC CORPORATION -18.66% 29 435 TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD. -35.50% 23 393 SANDVIK AB -25.79% 23 389