Après la chute de 2020, le Club Med va ouvrir de nouveaux complexes hôteliers

Paris (awp/afp) - Le Club Med, qui a vu son activité chuter de 58% en 2020, s'est dit jeudi "très confiant" dans sa capacité à "rebondir fortement dès cet été" et prévoit d'ouvrir une vingtaine de nouveaux complexes hôteliers dans les deux prochaines années.

Le pionnier des villages-clubs français - dont le premier a ouvert dans les années 1950 - et qui appartient aujourd'hui au conglomérat chinois Fosun, a enregistré un volume d'affaires de 712 millions d'euros en 2020, a-t-on appris auprès du Club Med, avec une perte opérationnelle de 41,6 millions d'euros, contre un gain de 294,6 millions d'euros en 2019.

"Confiant dans sa capacité à rebondir fortement dès cet été grâce au segment +haut de gamme+, à +l'appétence des familles pour les vacances+ et au développement du numérique", le Club Med annonce l'ouverture au second semestre 2021 de quatre nouveaux complexes hôteliers (resorts): Seychelles, Québec Charlevoix, Lijiang et Tangshan en Chine.

Globalement, entre 2021 et 2023, le Club Med devrait ouvrir 16 nouveaux villages, dont huit en Chine, et prévoit la rénovation et l'extension de 10 resorts existants.

Club Med "a réagi rapidement et vigoureusement pour limiter l'impact de cette crise et protéger sa trésorerie", selon un communiqué transmis à l'AFP. Des dépenses d'investissement ont été reportées et des économies réalisées: frais fixes réduits de 270 millions d'euros, frais de personnel diminués de 34%, baisses de loyers, campagnes marketing annulées... par rapport à 2019.

En matière de trésorerie, le Club Med a obtenu "260 millions d'euros de liquidités additionnelles": un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 180 millions d'euros et 80 millions apportés par Fosun, en juin 2020. Puis de "nouvelles liquidités ont été sécurisées en janvier" avec un autre "PGE de 70 millions d'euros et 50 millions d'euros de Fosun", précise le communiqué.

Par ailleurs, le Club Med a rouvert ses établissements chaque fois qu'il l'a pu, avec un certain succès en Chine, où il a connu une hausse record de son activité (+35% sur un an) au quatrième trimestre 2020.

Le Club Med, dirigé par Henri Giscard d'Estaing, possède 65 resorts de par le monde.

Fosun Tourism, outre le Club Med, possède le britannique Thomas Cook.

