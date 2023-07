ThomasLloyd Energy Impact Trust plc est un fonds d'investissement dans les énergies renouvelables. La société a un objectif d'investissement à triple rendement, qui consiste à fournir aux actionnaires une croissance attrayante des dividendes et des perspectives d'appréciation du capital à long terme (le rendement financier), à protéger les ressources naturelles et l'environnement (le rendement environnemental) et à réaliser des progrès économiques et sociaux, en aidant à construire des communautés résilientes et en soutenant des activités utiles (le rendement social). Elle investit directement dans un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructures énergétiques durables. La société investit dans des actifs d'infrastructure d'énergie durable non cotés dans les domaines de la production d'énergie renouvelable, de l'infrastructure de transmission, du stockage de l'énergie et de la production de carburant durable. ThomasLloyd Global Asset Management (Americas) LLC est le gestionnaire d'investissement de la société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds