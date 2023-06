Thomson Reuters Corporation : Goldman Sachs confirme sa recommandation neutre

Thomson Reuters Corp est un fournisseur de services d'information commerciale basé au Canada. La société est organisée en cinq segments : Legal Professionals sert les cabinets d'avocats et les gouvernements avec des produits de recherche et de flux de travail, en se concentrant sur la recherche juridique alimentée par des technologies et des solutions de flux de travail qui combinent contenu, outils et analyses. Corporates sert les entreprises clientes avec une suite de solutions technologiques axées sur le contenu pour les professionnels internes des services juridiques, fiscaux, réglementaires, de conformité et informatiques. Tax & Accounting Professionals sert les professionnels de la fiscalité, de la comptabilité et de l'audit dans les cabinets comptables avec des produits de recherche et de flux de travail, en se concentrant sur les offres fiscales et l'automatisation des flux de travail fiscaux. Reuters News fournit des informations commerciales, financières et mondiales aux organisations de médias, aux professionnels et aux consommateurs d'informations par le biais de Reuters News Agency, Reuters.com, Reuters Events, les produits Thomson Reuters et l'activité Refinitiv de LSEG ; et Global Print fournit des informations juridiques et fiscales principalement sous forme imprimée.