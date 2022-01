Thomson Reuters Corporation : National Bank Financial réajuste son opinion à la hausse

Données financières USD EUR CA 2021 6 306 M - 5 561 M Résultat net 2021 6 439 M - 5 678 M Dette nette 2021 2 752 M - 2 427 M PER 2021 8,60x Rendement 2021 1,47% Capitalisation 54 098 M 54 373 M 47 702 M VE / CA 2021 9,02x VE / CA 2022 8,57x Nbr Employés 24 000 Flottant - Graphique THOMSON REUTERS CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique THOMSON REUTERS CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 16 Dernier Cours de Cloture 111,05 $ Objectif de cours Moyen 120,39 $ Ecart / Objectif Moyen 8,41% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Stephen John Hasker President, Chief Executive Officer & Director Michael Eastwood Chief Financial Officer David K. R. Thomson Non-Independent Chairman Kirsty Roth Chief Operations & Technology Officer Shawn Malhotra Head-Engineering Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) THOMSON REUTERS CORPORATION -6.95% 54 081 S&P GLOBAL INC. -5.34% 104 875 RELX PLC -7.04% 57 253 MSCI INC. -11.56% 44 675 EQUIFAX INC. -10.93% 31 816 WOLTERS KLUWER -8.09% 27 896