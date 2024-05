Thor Energy PLC est une société d'exploration basée au Royaume-Uni qui se concentre sur l'uranium et les métaux énergétiques. Les projets de la société comprennent le projet aurifère Ragged Range, le projet cuivre-or Alford, le projet de tungstène Molyhil et le projet d'uranium et de vanadium. La société détient 100 % des intérêts dans trois projets d'uranium et de vanadium (Wedding Bell, Radium Mountain et Vanadium King) dans la ceinture d'Uravan, au Colorado et dans l'Utah. Le projet Ragged Range est situé dans le craton du Pilbara oriental, en Australie occidentale. Le gisement de tungstène-molybdène-cuivre de Molyhil est situé à 220 km au nord-est d'Alice Springs (320 km par la route) dans la province polymétallique prometteuse du bloc protérozoïque d'Arunta oriental dans le Territoire du Nord. Le projet Alford East Copper-Gold est situé sur EL6529. La société détient également une participation de 40 % dans des gisements de tungstène, de cuivre et de vanadium, y compris des estimations de ressources présumées pour le gisement de cuivre de Bonya et les gisements de tungstène de White Violet et de Samarkand.

Secteur Exploitations minières et métallurgie