(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce jeudi.

AIM - GAGNANTS

Thor Energy PLC, en hausse de 8,7% à 0,24 pence, fourchette de 12 mois 0,17p-0,7p. L'explorateur d'uranium et de vanadium a reçu toutes les approbations nécessaires pour le forage de ses projets Wedding Bell et Radium Mountain, qu'il détient à 100 %, dans le Colorado, aux États-Unis. Ces autorisations lui permettent de commencer les forages de suivi de son programme réussi en 2022 sur les deux projets situés dans le district minier historique de l'uranium et du vanadium au sein de la ceinture minérale d'Uravan. Le forage devrait commencer en septembre, selon Thor Energy, et les préparatifs du site de forage devraient débuter "en vue du forage".

Windward Ltd, en hausse de 9,8% à 45p, fourchette de 12 mois 33p-84,9p. La société d'intelligence artificielle maritime indique que le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin a augmenté de 18% en glissement annuel, passant de 10,9 millions de dollars à 12,8 millions de dollars. La perte avant impôt se réduit à 5,7 millions USD, contre 9,9 millions USD. La société indique que la dynamique commerciale s'est poursuivie au second semestre, la valeur des contrats annuels et les recettes étant conformes à ses attentes. "Avec une voie claire pour atteindre un résultat positif [bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement], nous continuons à nous concentrer sur la gestion prudente des coûts tout en continuant à concrétiser nos multiples opportunités de revenus stratégiques", dit-elle.

AIM - PERDANTS

Tremor International Ltd, baisse de 29% à 179,34 pence, fourchette de 12 mois 166,25 pence-386,4 pence. La société de technologie publicitaire basée à New York a enregistré une perte avant impôts de 24,7 millions USD au premier semestre, contre un bénéfice de 28,8 millions USD l'année précédente, sur un chiffre d'affaires stable de 156,0 millions USD, qui n'a guère changé par rapport à 156,7 millions USD. La perte est due à l'augmentation des coûts d'exploitation, qui passent de 97,5 millions USD à 148,4 millions USD, et à l'absence de croissance du chiffre d'affaires. L'entreprise réduit ses prévisions annuelles pour 2023 à une contribution hors coûts d'acquisition de trafic comprise entre 320 et 330 millions USD, contre 400 millions USD précédemment. Elle réduit également ses prévisions d'Ebitda ajusté à une fourchette de 85 à 95 millions de dollars, contre une fourchette de 140 à 145 millions de dollars précédemment.

