(Alliance News) - Thor Energy PLC a déclaré jeudi avoir reçu toutes les approbations nécessaires pour le forage de ses projets Wedding Bell et Radium Mountain, qu'elle détient à 100 %, dans le Colorado, aux États-Unis.

L'explorateur d'uranium et de vanadium a déclaré que cela lui permettrait de commencer les forages de suivi de son programme réussi en 2022 sur les deux projets situés dans le district minier historique d'uranium et de vanadium au sein de la ceinture minérale d'Uravan.

Le forage devrait commencer en septembre, selon Thor Energy, et les préparatifs du site de forage devraient débuter "en vue du forage".

La société a déclaré que le programme de 400 mètres proposé est conçu pour faire avancer les projets d'uranium et de vanadium, avec des forages le long de la minéralisation à Rim Rock et Groundhog. Il cible les anomalies d'uranium aéroportées et poursuit l'évaluation de la zone sous-explorée de la section 23, où les forages réalisés en 2022 ont confirmé la prospectivité de la zone en matière d'uranium et de vanadium.

La société a également indiqué qu'elle avait retenu les services de Boart Longyear en tant qu'entrepreneur en forage.

"Thor est ravie d'avoir obtenu toutes les approbations nécessaires pour entamer le programme de forage proposé sur nos zones d'intérêt prioritaires pour l'uranium et le vanadium, à savoir les projets Wedding Bell et Radium Mountain. Nous sommes ravis car cette nouvelle s'inscrit dans notre stratégie d'énergie verte. L'équipe de Thor et les communautés locales qui la soutiennent ont déployé des efforts considérables, ce qui nous permet d'avancer dans les derniers préparatifs du site de forage, prêts à accueillir l'appareil de forage en septembre", a déclaré Nicole Galloway Warland, directrice générale de Thor Energy.

"Entre-temps, Thor est sur le terrain pour suivre activement les anomalies d'uranium identifiées par les levés magnétiques et radiométriques récemment réalisés. Chaque anomalie est cartographiée, échantillonnée et classée en vue d'éventuels essais de forage. Nous sommes impatients d'informer le marché lorsque les travaux de forage commenceront.

Les actions de Thor Energy étaient en hausse de 8,9 % à 0,25 pence l'unité à Londres jeudi matin.

À la fin du mois de juillet, Thor Energy a déclaré qu'elle avait identifié "plusieurs anomalies d'uranium très intéressantes dans des zones non testées, ainsi que le long d'anciennes exploitations d'uranium et de vanadium" sur les projets Wedding Bell, Radium Mountain et Vanadium King.

