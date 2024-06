THOR Industries, Inc. est un fabricant de véhicules de loisirs (VR). La société opère à travers trois segments : Les véhicules de loisirs tractables nord-américains, les véhicules de loisirs motorisés nord-américains et les véhicules de loisirs européens. Le segment des véhicules récréatifs tractables nord-américains comprend Airstream (tractable), Heartland (y compris Cruiser RV et DRV), Jayco (y compris Jayco tractable, Starcraft et Highland Ridge), Keystone (y compris CrossRoads et Dutchmen), et KZ (y compris Venture RV). Le segment des véhicules récréatifs motorisés en Amérique du Nord comprend Airstream (motorisé), Jayco (y compris Jayco motorisé et Entegra Coach), Thor Motor Coach et le groupe Tiffin. Le segment des véhicules de loisirs européens se compose de l'activité EHG. EHG fabrique une gamme complète de véhicules de loisirs motorisés et tractables, y compris des camping-cars, des véhicules urbains et des caravanes dans huit sites de production de véhicules de loisirs en Europe.

Secteur Produits de récréation