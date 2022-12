Calendrier des réunions d'actionnaires au Royaume-Uni - 7 prochains jours

< table style="width : 646px ;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> < colgroup> < col width="233" /> < col width="413" /> < /colgroup> < tbody> < tr> < td class="xl69" width="233" height="21"> < strong>Jeudi 29 décembre < /td> < td class="xl67" width="413"> ; < /td> < /tr> <td><strong>. /strong> < /td> < td class="xl67" width="413"> ; < /td> < /tr> < tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Amte Power PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < tr> < td class="xl67" height="21">ADVFN PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Genedrive PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Hotel Chocolat Group PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Lekoil Ltd < /td> < td class="xl67">AGO concernant le règlement proposé et le changement de nom < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Online Blockchain PLC < /td> < td class="xl67">AGO < < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">PetroNeft Resources PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">SkinBioTherapeutics PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="21"> < strong>Vendredi 30 décembre < /strong> < /td> < td class="xl67"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Amala Foods PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Apollon Formularies PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Europa Metals Ltd < /td> < td class="xl67">AGO re Denarius transaction < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Goldplat PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Ncondezi Energy Ltd < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Ross Group < /td> < td class="xl67">AGA < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Secure Property Development & ; Investment PLC < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="21">Time Out Group PLC < < < /td> < td class="xl67">AGO < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="21"> < strong>Lundi 02 janvier < /strong> < /td> < td class="xl67"> ; < /td> < /tr> <tr> < tr> < td class="xl66" height="21">aucun événement n'est prévu < /td> < td class="xl67"> ; < /td> < /tr> < tr> < tr> < td class="xl68" height="21"> < strong>Mardi 03 janvier < /strong> < /td> < td class="xl67"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">aucun événement prévu < /td> < td class="xl67"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl68" height="21"> < strong>Mercredi 04 janvier < /strong> < /td> < td class="xl67"> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Thor Mining PLC < /td> < td class="xl66">GM re changement de nom pour Thor Energy PLC < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21">Borders & ; Southern Petroleum PLC < /td> < td class="xl66">GM re levée de fonds < < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="21"> ; < /td> < td class="xl66">&.nbsp ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" colspan="2" height="21">Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés. < /td> < /tr> < /tbody> < /table>