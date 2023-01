Thor Mining devient Thor Energy et se concentre sur l'uranium et les piles.

(Alliance News) - Thor Energy PLC - Société de ressources d'uranium et de métaux énergétiques axée sur les États-Unis et l'Australie - Change de nom pour devenir Thor Energy PLC à partir de Thor Mining PLC afin de refléter sa concentration sur l'exploration de projets en Australie et aux États-Unis.

Nicole Galloway Warland, directrice générale, déclare : " Le changement de nom en 'Thor Energy PLC reflète la concentration sur nos projets d'uranium et de métaux énergétiques aux États-Unis et en Australie. Avec l'évolution vers des chaînes d'approvisionnement décrochées au niveau régional et national dans les secteurs du nucléaire et des métaux pour batteries, Thor est bien placée pour tirer parti de ses portefeuilles nord-américain et australien.

"Nous sommes impatients de donner le coup d'envoi de nos programmes d'exploration 2023 avec des travaux géophysiques et des forages prévus sur les projets uranifères Wedding Bell et Radium Mountain dans le Colorado et un programme de forage inaugural sur le projet Vanadium King, dans l'Utah".

Par Greg Rosenvinge

