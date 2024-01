Thornburg Income Builder Opportunities Trust (Trust) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif d'investissement du Trust est de fournir un revenu courant et un rendement total supplémentaire. La Fiducie cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant, directement ou indirectement, au moins 80 % de ses actifs gérés dans une gamme de titres productifs de revenus. Le fonds investit dans des actions et des titres de créance de sociétés situées aux États-Unis et dans le monde entier. Le fonds investit dans des sociétés non domiciliées aux États-Unis, y compris jusqu'à 20 % de ses actifs gérés au moment de l'investissement dans des actions et des titres de créance de sociétés des marchés émergents. Le fonds investit dans divers secteurs, tels que les technologies de l'information, la finance, la santé, les matériaux, les services de communication, la consommation discrétionnaire, les services publics, la consommation de base, l'énergie et l'industrie. Le conseiller en investissement du fonds est Thornburg Investment Management, Inc.